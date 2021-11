Uomini e Donne, Angela Nasti e la fine della relazione con Kevin Bonifazi: c’entra un tradimento?

Angela Nasti e Kevin Bonifazi non sono più una coppia, a confermarlo la stessa influencer sui social. I motivi non sono affatto chiari, sta di fatto che i due hanno concluso la loro storia d’amore senza troppi giri di parole o dichiarazioni in merito. Cosa sarà successo? In queste ore, gira voce di un presunto tradimento da parte di lui.

Tradimento di Kevin Bonifazi?

A mettere la pulce nell’orecchio ai fan della coppia ci ha pensato Novella 2000, settimanale diretto da Roberto Alessi. Secondo quanto riporta la rivista, pare che il calciatore abbia tradito la sua compagna proprio nel periodo in cui i due stavano costruendo da zero la loro casa.

Nell’ultimo periodo l’influencer appariva sui social sempre felice mentre arredava e parlava con i follower della sua nuova casa. Angela e Kevin, infatti, erano pronti per la convivenza a Bologna, dove risiede lui per motivi calcistici. Tuttavia, questo presunto tradimento avrebbe fatto crollare le certezze della ragazza, la quale si è subito allontanata. Sarà vero? Al momento non ci sono conferme a riguardo.

Tira e molla

Non è la prima volta che la coppia scoppia, di fatti, Angela e Kevin si erano già lasciati in passato ma successivamente hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro amore. Questa volta, però, sembrerebbe essersi rotto qualcosa e se la storia del tradimento fosse vera, sarebbe molto difficile tornare indietro.

Galeotto fu un viaggio ad Ibiza

La storia d’amore tra la Nasti e Bonifazi nacque durante un viaggio ad Ibiza quando l’ex tronista aveva già chiuso la sua corta frequentazione con Alessio Campoli a Uomini e Donne. Procede invece alla grande la storia d’amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio.