Uomini e Donne, Angela Nasti lancia la sua linea di pigiami: scoppia la polemica

Angela Nasti si è nuovamente ritrovata al centro della polemica, questa volta a scatenare la bufera è stata la sua nuova linea di pigiami per il suo brand Change of Angeles. A far storcere il naso al popolo del web sono i costi per ogni indumento, considerati esagerati visto i materiali utilizzati.

LA POLEMICA – Ad affrontare la questione è stata Valentina Schifillit, nota sui social come La Rotten. L’influencer e scrittrice ha parlato non solo della linea di pigiami della Nasti, ma ha riportato a galla alcune sue dichiarazioni che già in passato avevano scatenato polemiche:

“È uscita la collezione di pigiami di Angela Nasti, sorellina della più nota Chiara. Quella della proposta di matrimonio all’Olimpico, quella che dice che le altre si “svaccano” in gravidanza ma lei no. Quella che risponde agli insulti con ‘Se voglio, ti compo la vita, sfigato”, quella che mi bloccò anni fa per aver detto che rifarsi il seno al 16 anni è da galera per il chirurgo che accetta di operare una ragazza in fase di sviluppo. E che dei genitori che acconsento a un’operazione simile sono da assistenti sociali. Quella che negò fino alla morte di essersi rifatta e che quella esplosione fosse dovuta allo sviluppo, infatti poi s’è proprio visto che fosse lo sviluppo”.

Riguardo agli indumenti della linea di Change of Angeles, La Rotten ha così commentato:

“270 euro per un pigiama (il cui gusto è soggettivo, per carità, ma dai cinesi ho trovato meglio) che, per curiosità, ho voluto vedere di che materiale fosse fatto. 270 euro per un raso poliestere. Che posso dire per farmi capire meglio nel loro gergo? ‘A facc ro’ cazz!’”.