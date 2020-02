Uomini e Donne, come procede la storia di Paolo Crivellin e Angela Caloisi?

Ci sono alcune storie d’amore nate all’interno di Uomini e Donne che difficilmente finiscono: è il caso di Paolo Crivellin e Angela Caloisi. I due si sono lasciati il programma alle spalle ed è per questo che tendono a finire poco nel mirino del gossip.

UNA STORIA NATA DUE ANNI FA – Due anni fa Angela si presentò alla corte di Maria De Filippi per mettersi in gioco e trovare l’amore. Paolo, a quel tempo, era tronista e nessuno dei due sapeva di aver finalmente trovato la persona giusta. Proprio due anni fa Crivellin fece la sua scelta puntando proprio sulla Caloisi.

COME PROCEDONO LE COSE TRA LORO? – La loro storia d’amore procede a gonfie vele lontano dal gossip e dalla televisione. Sono passati due anni e i due sono più uniti che mai. Nessuno aveva scommesso sulla durata di questa relazione, ma contro ogni pronostico i due non hanno intenzione di lasciarsi. Angela ha condiviso su Instagram un post ricco di amore, non solo per il fidanzato ma per la nascita del suo nipotino. Parole ricche di amore quelle dell’ex corteggiatrice, fortunata di avere al proprio fianco un uomo che la ama e la rispetta e di avere una famiglia così amorevole. Per vedere le Stories clicca qui.