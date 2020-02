Inter, Guardiola pazzo di Bastoni: proposto lo scambio con Cancelo

Alessandro Bastoni è il nome nuovo di un’Inter che lotta per grandi ambizioni e con cui Conte spera di poter bissare il miracolo già accaduto con Juve e Chelsea: vincere al primo anno sulla nuova panchina. L’appena ventenne di scuola bergamasca, dopo un periodo di apprendistato al Parma, ha completato la sua maturazione in nerazzurro relegando in panchina addirittura un certo Godin. I riflettori si sono definitivamente accesi su di lui ed ora la concorrenza per strapparlo ai meneghini cresce giorno dopo giorno.

Clamoroso scambio

Il più interessato di tutti sembra proprio una vecchia conoscenza del calcio nostrano: il tecnico spagnolo del Manchester City, Pep Guardiola. L’allenatore iberico che decise di concludere la sua esperienza col calcio giocato nel Brescia di Baggio e Pirlo è seriamente intenzionato a portare oltre Manica il talento interista. Non si può certo parlare i trattativa avviata ma i prodromi dell’accordo ci sono tutti. Addirittura sarebbe quasi scontato che a rientrare nell’offerta degli inglesi ci sia un ex interista: il portoghese Joao Cancelo.

Il nome di Joao Cancelo non è stato fatto proprio a caso. Il giocatore si è già confrontato col calcio italiano e si è sempre dimostrato all’altezza del compito, specialmente quando si trattava di giocare in maniera propositiva. Esattamente ciò che Conte chiede ai suoi laterali. Chissà che affrancato dal ripiegamento difensivo Cancelo riesca a esplodere definitivamente nel calcio nostrano.

A svelare i retroscena di una trattativa tutta da vivere ci ha pensato la “Gazzetta dello Sport”. La testata sportiva, infatti, parla di un tentativo (non proprio andato a buon fine) da parte degli emissari del City per capire se ci sia o meno margine sul quale operare. La risposta dell’inter pare essere stata un secco: “No, non ci interessa!” ma chissà se in futuro questo corteggiamento potrà tramutarsi in qualcosa di più.

La mossa repentina del City ( e altrettanto repentinamente bollata dall’Inter) è tutta da imputare alla crescente fama che il giocatore si sta guadagnando soprattutto fuori dai confini nazionali. Sembra infatti che anche corazzate come Real Madrid e Barcellona in Spagna e PSG in Francia stiano pensando al centrale difensivo interista per svecchiare le proprie retroguardie.