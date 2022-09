Uomini e Donne, è crisi tra Rosa e Pietro? La replica della Perrotta

Da diverse settimane si è spesso parlato di una presunta crisi che avrebbe colpito una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Si tratta di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, spesso vittima di questi rumors.

Questa volta sarà vero la voce che circola nell’ultimo periodo? A parlarne è stata proprio la Perrotta, chiarendo una volta per tutte il suo attuale rapporto con il marito.

COSA STA SUCCEDENDO? – Davanti ai tanti rumors sul suo matrimonio, Rosa ha deciso di prendere in mano le redini della situazione. In un’intervista al settimanale Nuovo, come anche riportato dal portale GossipeTv, l’ex volto di UeD ha spiegato:

“Odio il termine “crisi”. Piuttosto amo le parole “evoluzione”, “cambiamento”, “incontro”, “scontro”, “vita”.”

Davanti al periodo difficile che sta attraversando, soprattutto con se stessa, la Perrotta ha ammesso di aver iniziato ad andare da uno psicoterapeuta. La donna va così spiegato:

“La perfezione non esiste. Tenere in piedi una famiglia in maniera sana, solida e forte richiede impegno, sacrificio, perseveranza. E, in qualche momento della vita, possiamo credere di non farcela. È più che normale e succede a tutte le coppie”.