Uomini e Donne: è finita la relazione tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua? C’entra Ida?

A Uomini e Donne le novità sembrano non finire mai. Stavolta si torna a parlare di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Ricordiamo innanzitutto che i due hanno ripreso a frequentarsi quest’anno, ma che già si conoscevano da qualche anno. All’epoca il rapporto non andò avanti perché Riccardo scelse Ida dato che era già impegnato con lei.

Quest’anno invece, è ritornato Riccardo poiché si era lasciato con Ida. Proprio per questo Roberta Di Padua, che ha confessato di aver avuto sempre un debole per Riccardo è tornata a corteggiarlo ed è nata una bella relazione. Inizialmente le cose sembravano andare bene e infatti apparivano ai seguaci sui social affiatati e vicini.

RICCARDO E ROBERTA SI SONO LASCIATI? – Da un di tempo sembra che il rapporto tra Roberta Di Padua e Riccardi si sia rotto. Innanzitutto non pubblicano più messaggi reciproci sui social o foto che li ritraggono insieme. Non c’è nemmeno più spazio per foto insieme. Come mai?

Ma la prova più schiacciante della probabile fine della loro relazione è che Roberta Di Padua avrebbe cancellato tutte le foto che la ritraevano insieme a Riccardo. Forse questo vuol dire che si sono lasciati anche in malo modo. Per ora non possiamo sapere quale sia la verità, ma forse uno dei due sceglierà di dire ai fan come stanno realmente le cose.

LA FINE DELLA STORIA TRA RICCARDO E ROBERTA, C’ENTRA IDA? – Secondo le idee di molti, la probabile fine della storia tra Roberta e Riccardo sarebbe dovuta alla nuova presenza di Ida nello studio di Uomini e Donne. La donna infatti è tornata nel programma per trovare l’amore. I telespettatori pensano che Riccardo ritornerà in studio per corteggiare Ida, ma sarà davvero così? Staremo a vedere.