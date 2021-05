Uomini e Donne, Eleonora Rocchini: seno rifatto? Le indiscrezioni

Eleonora Rocchini l’abbiamo conosciuta qualche anno fa durante il trono di Oscar Branzani, a Uomini e Donne. La ragazza fu effettivamente la scelta del tronista e la loro storia durò diverso tempo, tanto da fare affari insieme. Attualmente, però, Eleonora è tornata al centro del gossip a causa del suo seno.

ELEONORA ROCCHINI SENO RIFATTO? – Secondo l’indiscrezione lanciata da Very Inutil People, pare che la ragazza si sia rifatta il seno. Tutto è nato, infatti, da alcuni scatti pubblicati per pubblicizzare la sua linea di costumi: Maison Roél. Pubblicando gli scatti in molti hanno notato un seno decisamente prosperoso rispetto a qualche tempo fa.

Non sappiamo a cosa sia dovuto, se all’effetto push up dei costumi o perché semplicemente Eleonora ha deciso di ricorrere al chirurgo. Diverso tempo fa, infatti, la ragazza disse di non avere il seno rifatto ma qualora fosse un desiderio, l’avrebbe fatto senza alcun tipo di problema.

SITUAZIONE SENTIMENTALE – Come vanno le storie amorose della ragazza? Dopo la travagliata conclusione della sua storia con Oscar Branzani, Eleonora ha deciso di intraprendere una relazione con Nunzio Moccia, ex fidanzato della sorella di Oscar, praticamente la sua ex cognata.

Questa decisione portò delle conseguenze non indifferenti. Ci furono diversi litigi via social tra Eleonora, la sorella di Oscar e Oscar stesso, il quale dichiarò di non riconoscere più la donna che amava. Tuttavia, al momento l’ex corteggiatrice è impegnata con il suo brand di costumi. Per vedere gli scatti postati, cliccate qui.