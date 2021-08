Uomini e Donne, Eleonora Rocchini svela alcuni particolari sulla sua ex relazione con Oscar Branzani e quella con Nunzio Moccia

Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, l’abbiamo conosciuta nel programma quando decise di frequentarsi con Oscar Branzani. La loro relazione durò quattro anni ma i due poi alla fine decisero di lasciarsi. Attualmente la ragazza ha una storia con Nunzio Moccia, ex fidanzato della sorella di Oscar, Dalila.

LA SECONDA POSSIBILITÀ CON OSCAR – L’influencer ha risposto ad alcune domande dei follower e rivelato alcuni aspetti importanti della sua relazione, precedente e attuale. Su quella con Oscar, Eleonora Rocchini ha dichiarato che ha provato a ricucire i rapporti ma ormai le cose non funzionavano più.

“Essendo stati quattro anni insieme, dopo la rottura, passati se non erro dieci mesi, dopo il primo lockdown abbiamo riprovato per qualche settimana ma come previsto la catena era spezzata e ci sono cose che puoi provare a rincollare quanto vuoi, ma non tornano più come prima. E per quanto io volessi negarlo anche a me stessa, avevo cuore e testa da un’altra parte ormai…” ha risposto l’influencer.

LA STORIA CON NUNZIO MOCCIA – La sua relazione con l’ex fidanzato di Dalila Branzani ha sicuramente creato scalpore sui social e diviso gli utenti del web. Tuttavia, Eleonora non si è mai lasciata scoraggiare dalla questione essendo molto presa dal ragazzo. Infatti, sempre nelle stories, la ragazza ha dichiarato di non ammettere i tradimenti, ma preferisce chiudere la relazione per sé stessa e per rispetto del partner.

La Rocchini ha spiegato l’esatto momento in cui si è accorta di provare dei sentimenti nei confronti di Nunzio Moccia, con il quale convive non ufficialmente. “Era a Ibiza, comunque si, quel giorno tutto dentro di me è cambiato…” ha ammesso l’influencer.