Uomini e Donne: ex corteggiatore vittima di furto

Nella serata di ieri un ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato vittima di furto. Si tratta di Alessandro Basciano, ex protagonista del dating show ed ex tentatore di Temptation Island. A raccontare l’accaduto è stato Umberto D’Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi, con cui Basciano ha trascorso la serata.

“Ci hanno sfondato la macchina” – Tramite le IG Stories di Umberto, i follower dei due ragazzi hanno potuto vedere le condizioni della macchina dell’ex corteggiatore. I ladri hanno infatti distrutto il vetro dell’auto, rubando tutti gli averi degli sfortunati malcapitati.

“Ci hanno sfondato la macchina e avevamo tutto il mondo dentro”, ha spiegato D’Aponte. L’ex di Tavassi ha poi rivelato che dentro l’auto c’erano le chiavi di casa, delle macchine, documenti e soldi.

Inoltre, da quanto ammesso dall’uomo, la macchina era all’interno di un parcheggio custodito. Proprio per questo i due amici sperano che le telecamere abbiano ripreso il ladro. Basciano, intervenendo nel breve filmato di Umberto, ha confessato di aver visto qualcuno sul motorino.

Da parte dell’ex volto di Uomini e Donne non è mancato il duro sfogo verso colui o coloro che hanno compiuto il grave gesto. Davanti alle forti parole di Basciano, Umberto è prontamente intervenuto, evidenziando che tali dichiarazioni sono state dettate dalla rabbia.