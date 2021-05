Uomini e Donne, ex corteggiatrice in attesa della seconda cicogna: l’annuncio social

Da quanto annunciato sui social, un ex volto di Uomini e Donne è in dolce attesa per la seconda volta. Si tratta di Ester Glam, nota per aver corteggiato Paolo Crivellin nel 2017. Già mamma dal 2019, l’ex corteggiatrice ha voluto condividere con i suoi tanti fan il lieto evento.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Questa bellissima notizia arriva dopo un periodo di dolore vissuto sia da Ester che dalla sua famiglia. Nel dicembre scorso, infatti, la donna si è purtroppo trovata a dover rivelare di essere stata vittima di un aborto spontaneo:

“Ho perso il mio secondo bambino. E lo sapevo, me lo sentivo. In questo momento il mio umore non è dei migliori ma mi sento comunque tanto fortunata perché a volte la natura sceglie per noi, e va bene così. Vi abbraccio“.

Dopo l’annuncio, l’ex volto di UeD è stata sommersa dall’affetto e dalla vicinanza di tutti i suoi follower. Inaspettatamente, inoltre, è tornato il sereno nella vita dell’ex corteggiatrice. La Glam è infatti nuovamente incinta, ad annunciarlo è stata proprio lei su Instagram, condividendo un tenero scatto con tutta la famiglia Glam-Baldacci.

L’immagine in questione mostra la donna insieme al primogenito, Gabriele, sorretto dal padre Luca Baldacci, quest’ultimo intento a baciare la pancia della donna. Ad accompagnare l’immagine, inoltre, è la didascalia scritta da Ester: “E come si dice a Roma: NON VE SE PUÒ NASCONDE NIENTE!!!😂😂😂😂 Amici, SIAMO INCINTI!❤️😍”