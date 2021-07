Uomini e Donne, ex tronista è mamma per la seconda volta: l’annuncio su Instagram

Da quanto annunciato sul suo account Instagram, un noto volto di Uomini e Donne è divenuta nuovamente mamma. Si tratta di Flora Canto, ex tronista e compagna di Enrico Brignano.

MAMMA BIS – Dopo la sua esperienza nel dating-show, avvenuta nel 2006/2007, la donna ha trovato l’amore vero al fianco di di Enrico Brignano. I due sono già genitori di Martina, avuta nel 2017.

Dopo l’annuncio della seconda gravidanza, avvenuto a febbraio, i fan della coppia erano in trepidazione per la nascita. A dare il lieto annuncio è stato prima il comico romano, condividendo su Instagram una tenera foto insieme alla compagna e a Niccolò. Ad accompagnare il dolce scatto sono state le parole di Brignano: “È finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre!”. Non è certamente mancato un breve messaggio rivolto all’amata compagna: “Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”.

Nato alla clinica Mater Dei di Roma, Niccolò è venuto alla luce in un momento abbastanza particolare. A raccontarlo è stata proprio la mamma bis, accompagnando la rivelazione con un tenero scatto:

“E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma…Mamma l’ha fatto!”. Il neonato è infatti nato proprio mentre stava andando in onda il programma condotto dalla Canto su Rai 2, “Fatto da mamma”.