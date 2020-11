Uomini e Donne: Francesca Brambilla attacca Eleonora Rocchini sui social

Eleonora Rocchini è stata al centro delle critiche negli ultimi giorni per aver festeggiato il suo compleanno con i suoi amici. La ragazza ha postato foto e video dove appare in compagnia, nonostante le restrizioni vigenti per il Coronavirus. La ragazza sembra dunque non aver voluto mantenere le distanze opportune dai suoi conoscenti per l’occasione del suo compleanno e per questo non sono mancate le numerose critiche e accuse da parte degli utenti del web.

GLI ATTACCHI DEL WEB AD ELEONORA ROCCHINI – La ragazza è stata nuovamente attaccata dopo che la pagina di Instagram Trash Italiano ha postato un video nel quale si fa ironia sul fatto che Eleonora, parlando della situazione Coronavirus in Italia abbia pronunciato ”Canpania” e non ”Campania”.

I commenti al sopracitato video sono stati diversi e disparati, ma è spiccato uno in particolare che riportava tali parole: ”Sembra che stia dicendo le previsioni del meteo”. E’ intervenuta Francesca Brambilla aggiungendo: ”Non saprebbe fare nemmeno quello”.

Per difendere l’ex corteggiatrice è accorso Davide Cicchello che scritto:” Tu invece sei famosa per i tuoi studi scientifici, giusto?”. E’ poi intervenuta Eleonora che ha dichiarato: ”Lo so io lei che studi ha, te lo scrivo in privato”. In seguito c’è stato un altro commento di Brambilla: ”Non parliamo dei tuoi, sennò si apre una rubrica infinita”.

Infine Eleonora ha concluso dicendo: ”Mi fa piacere che tu mi conosca così bene, io ti sto conoscendo ora perché mi hanno mandato il tuo commento e mi hanno riferito le tre schifezze che hai fatto in giro, però sapere che tu mi conosci mi riempie il cuore”. Per vedere tutti i commenti clicca qui.