Uomini e Donne, Francesca Del Taglia risponde ad alcune domande sui social: ecco la reazione dei fan

La storia d’amore tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia continua a gonfie vele dopo la partecipazione a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. In questi giorni di solitudine in quarantena, i due sono molto attivi sui social e non perdono l’occasione di rispondere alle domande dei fan e tenere loro compagnia.

La ragazza, prima di dedicarsi ad una serie di domande poste su Instagram, ha chiarito una volta per tutte di non essere affatto incinta ma che le piacerebbe molto sposarsi, ovviamente con il suo Eugenio!

FRANCESCA DEL TAGLIA RISPONDE AD ALCUNE DOMANDE INDISCRETE SUI SOCIAL – L’ex protagonista di Uomini e Donne, attraverso un gioco in cui bisognava rispondere solo sì e no, ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata mandando i fan in totale delirio. Francesca è sempre stata molto schietta pertanto non si è fatta problemi a commentare le domande ricevute.

“Fai l’amore ogni sera?” è stata una delle domande ricevute e anche quella più gettonata; la Del Taglia si è limitata a rispondere no. La ragazza, tramite il gioco delle domande, ha svelato di aver avuto rapporti intimi in spiaggia e di aver tradito. “Hai mai pensato di essere lesbica?” ha chiesto un utente, Francesca ha risposto sì e ha svelato di essere stata anche con una donna.

FRANCESCA DEL TAGLIA SVELA UN PARTICOLARE DELLA SUA STORIA CON EUGENIO – Francesca ha anche risposto a diverse domande sulla sua vita privata con Eugenio Colombo, senza sbilanciarsi troppo ovviamente. “Tu ed Eu l’avete fatto la prima sera?” chiede curioso un utente. Sorprendentemente la ragazza ha risposto alla domanda: “Diciamo di sì… La prima sera dopo otto mesi di trono”. La chimica e l’attrazione fisica tra i due, effettivamente, era già evidente durante il percorso all’interno del dating show.