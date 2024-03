Uomini e Donne, frecciatina di Riccardo Guarnieri all’ex Ida Platano? L’IG Story sospetta

Nonostante non sia più nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri continua ad essere al centro dell’attenzione. Nelle scorse ore, infatti, l’ex Cavaliere ha pubblicato una IG Story che sembra una risposta alle recente dichiarazioni di Ida Platano, sua ex fidanzata.

IG STORY SOSPETTA – Attualmente tronista di Uomini e Donne, Ida, insieme all’amica Gemma Galgani, si è raccontata in una recente intervista a Verissimo. Oltre a parlare della sua vita sentimentale, la Platano ha commentato il possibile ritorno di Riccardo al Trono Over:

“Non so come reagirei, non sarebbe scioccante perché è una cosa passata. Si riaprono a volte dei momenti che sono stati talmente forti e indimenticabili che quando se ne parla mi fanno un po’ effetto, ma è passato”.

Una volta andata in onda l’intervista delle due protagoniste di UeD, sul profilo Instagram di Riccardo è apparsa una IG Story criptica. In molti, infatti, hanno ipotizzato che l’ex Cavaliere abbia deciso di rispondere attraverso i social alle dichiarazioni fatte dall’ex:

“Il mio presente è accanto ad un’altra persona alla quale tengo tantissimo e rispetto, pertanto non capisco perché determinate persone continuino ancora a parlare del passato”.