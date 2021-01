Uomini e Donne, gaffe per Andrea Damante: pubblica uno scatto ‘hot’ di Elisa Visari

Andrea Damante ultimamente è finito di nuovo al centro del gossip, complice la sua nuova storia d’amore con l’attrice 19enne Elisa Visari. I due sembrerebbero non nascondersi più e pare che la sua telenovela con Giulia De Lellis sia definitivamente terminata. Ad oggi, Andrea Damante è impegnato in una frequentazione molto seria con la Visari, almeno stando ai contenuti pubblicati sui social.

GAFFE PER ANDREA DAMANTE – Il deejay veronese, in questi giorni di vacanze natalizie sulla neve, ha deciso di pubblicare alcuni scatti con la sua nuova fidanzata. Nulla di strano se non fosse per una gaffe fatta proprio da lui. In una delle stories pubblicate, e riportate sul sito Very Inutil People, Damante non si è accorto di un particolare intimo della sua ragazza.

Non è la prima volta che il deejay non si accorge delle gaffe che provoca. Poco tempo fa, in occasione del tampone risultato negativo, Andrea Damante pubblicò il suo numero di cellulare. Nonostante abbia rimosso subito la foto, ormai il danno era fatto e forse il deejay è stato anche costretto a cambiare numero.

E GIULIA DE LELLIS? – Impossibile parlare di Andrea Damante e non menzionare la sua ex storica Giulia De Lellis (e viceversa). I due ormai non sono più una coppia da diversi mesi ma alcuni fan sono convinti che il sentimento non sia affatto svanito nel nulla. Infatti, in questo periodo sul web sono circolate diverse voci a riguardo ma prive di fondamento.

Vi ricordiamo che i due condividono ancora il cagnolino Tommaso, detto Tommy, pertanto è anche naturale vedersi ogni tanto. Andrea e Giulia sono molto legati al loro cagnolino, preso nel periodo di riconciliazione, ed è per questo che hanno deciso di tenerlo comunque insieme, a settimane alterne. Giulia De Lellis, ad oggi, è felice con il suo nuovo fidanzato Carlo Beretta e Andrea Damante con la sua nuova ragazza Elisa Visari. Per vedere le foto riportate da veryinutilpeople cliccate qui.