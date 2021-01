Uomini e Donne, Giulia De Lellis mostra ai follower i nuovi tatuaggi: “Mia mamma non l’ha presa bene”

Giulia De Lellis, nota influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha mostrato ai suoi quasi 5 milioni di follower alcune novità. La ragazza, reduce da alcuni gossip su Andrea Damante, si è recata dal tatuatore per abbellire il suo corpo con dei nuovi tatuaggi. Essendo molto seguita su Instagram, Giulia De Lellis li ha mostrati subito ai suoi fan.

NUOVI TATUAGGI DI GIULIA DE LELLIS – L’influencer non vedeva l’ora di mostrare ai suoi follower le ultime novità. Giulia ha mostrato dei piccoli tatuaggi ornamentali sulle dita, a mostrarli anche il blog Very Inutil People che li ha paragonati ad altri tatuaggi in voga. “Ho fatto nuovi e piccoli tatuaggi oggi” ha scritto Giulia De Lellis su Instagram.

Tuttavia, non tutti hanno apprezzato questa decisione dell’influencer, la quale ha commentato: “Mia mamma si è inca**ata. Io li amo follemente, e a voi piacciono?”. A quanto pare, la mamma della De Lellis non ha accettato totalmente la scelta di fare nuovi tatuaggi. La zia, inoltre, crede che si trattino di tatuaggi fatti con l’henné, una sostanza non permanente.

NON UN’IDEA ORIGINALE – I tatuaggi ornamentali non sono un’idea del tutto originale, fa notare il blog. Hailey Baldwin, moglie di Justin Bieber, ha gli stessi tatuaggi sulle mani, pertanto pare che l’influencer si sia ispirata proprio alla modella america.

COME PROCEDE LA VITA DI GIULIA DE LELLIS – La vita dell’influencer procede a gonfie vele, seppur tra alti e bassi a causa di scivoloni fatti notare dai fan. La ragazza, ultimamente, è finita al centro del gossip a causa di alcune dichiarazioni su Andrea Damante e per la sua vacanza in Svizzera, con regolari pellicce annesse. Intanto per vedere le foto dei tatuaggi della De Lellis e della Baldwin, cliccate qui.