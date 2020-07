Uomini e Donne, Giulia De Lellis pubblica un dolce scatto con Andrea Damante

Andrea Damante e Giulia De Lellis vivono a pieno ritmo la loro storia d’amore. Ad oggi non hanno più bisogno di nascondersi e appaiono più uniti che mai, tra momenti di quotidianità nella casa a Milano e romantici viaggi in giro per l’Italia. In questi giorni la De Lellis ha pubblicato uno scatto che sta facendo il giro sul web.

LO SCATTO PUBBLICATO DA GIULIA DE LELLIS – Come vi abbiamo anticipato, Giulia De Lellis ha pubblicato un romantico scatto con il suo fidanzato. Al momento, la foto conta circa 410 mila like e sta facendo il giro del web, per non parlare dei tanti commenti lusinghieri ricevuti.

Nella foto Andrea e Giulia protagonisti di un tenero momento con la seguente didascalia: “La dolce vita”. La tempesta di tradimenti e frecciatine social varie deve essere ufficialmente passata e ora la coppia vive serenamente.

LA QUARANTENA PASSATA INSIEME – Sembra passata un’eternità da quando uscì la notizia del ritorno di fiamma tra l’esperta di tendenze e l’ex tronista di Uomini e Donne. La De Lellis lasciò Andrea Iannone, senza troppi giri di parole e spiegazioni, per tornare tra le braccia del suo ex fidanzato, conosciuto all’interno del dating show di Maria De Filippi. Da quel giorno, i due trascorsero la quarantena assieme a Pomezia per poi tornare nella casa del deejay a Milano, con lo scopo di ricominciare a lavorare.