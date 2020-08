Si vocifera da tempo che Giulia Quattrociocche sia incinta, ma non ne abbiamo la certezza in quanto lei non ha mai rivelato la cosa né lascia molto parlare di sé in quest’ultimo periodo.

UOMINI E DONNE: GIULIA QUATTROCIOCCHE è INCINTA? – A svelare la notizia sarebbe stata una pagina di gossip di Uomini e Donne. Avrebbe dichiarato infatti che Giulia Quattrociocche sarebbe incinta di un altro uomo, ma può essere possibile?

UOMINI E DONNE: GIULIA QUATTROCIOCCHE E DANIELE SCHIAVON – Giulia e Daniele si sono conosciuti a Uomini e Donne e si sono sin da subito piaciuti. Una volta usciti fuori hanno vissuto la loro storia d’amore per diverso tempo, sino a separarsi definitivamente a causa di alcune incomprensioni.

Daniele infatti aveva dichiarato che tramite Instagram lei aveva letto di alcuni tradimenti di lui, cosa che non è mai avvenuta in realtà, ha tenuto a ribadire il ragazzo ancora una volta. Insomma da allora non si sono più visti. Stiamo parlando di Febbraio, un mese prima della quarantena.

Ad oggi si vocifera che la ragazza stia con un altro, che conviva e che sia anche incinta. Non ci resta che attendere le parole di Giulia Quattrociocche per scoprire se è davvero così. Nel frattempo Daniele si gode la sua vita da single.