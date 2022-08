Uomini e Donne: Ida Platano nuova concorrente in un reality?

Manca meno di un mese all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne e i fan sono impazienti di scoprire i nuovi e i vecchi volti che saranno presenti in studio. Tra i protagonisti indiscussi di UeD c’è Ida Platano, amata e chiacchierata Dama del parterre Over.

Stando alle ultime indiscrezioni, però, la presenza della parrucchiera bresciana potrebbe essere dubbia. Si vocifera, infatti, che la donna potrebbe entrare a far parte di un reality.

NIENTE UED PER IDA? – Spesso al centro delle discussioni, la Platano è tra le Dame più seguite del programma. Nei mesi scorsi, con il ritorno dell’ex Riccardo Guarnieri e la frequentazione con Alessandro, la donna si è trovata spesso in difficoltà.

Sebbene in molti sperano nella presenza di Ida anche per questa nuova stagione di Uomini e Donne, la Dama potrebbe non esserci. Voci di corridoio, infatti, parlano di un addio da parte della donna per una nuova esperienza televisiva.

Tra le novità che Mediaset ha in serbo per i telespettatori c’è anche il ritorno de La Talpa, reality di successo andato in onda anni fa. Nonostante il cast del programma rimanga ancora un mistero, alcune indiscrezioni vedrebbero proprio la Platano come papabile concorrente. Sarà davvero così? Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.