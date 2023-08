Uomini e Donne, inaspettata scoperta su Barbara De Santi: denunciata per stalking da un ex Cavaliere

Il ritorno di Barbara De Santi nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne non è andato giù ad alcuni. Ad avere da ridire è stato Paolo Marzotto, ex Cavaliere, che ha mosso delle pesanti accuse nei confronti della donna. L’uomo, infatti, ha accusato la Dama di stalking.

DENUNCIATA PER STALKING – Dopo tre anni di assenza dal dating-show di Maria De Filippi, Barbara ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco. Il suo ritorno nel programma ha suscitato non poche polemiche, in particolar modo da parte di un ex volto di Uomini e Donne.

Si tratta di Marzotto, che durante la sua esperienza a UeD ha prima frequentato Gemma Galgani, finendo, però, per innamorarsi di Sabrina Travaglini. Quest’ultima e l’ex Cavaliere si sono lasciati lo scorso anno, dopo una relazione durata tre anni.

A distanza di tempo dal suo addio al programma, Paolo ha deciso di tornare nuovamente al centro dei riflettori per via di pesanti insinuazioni su Barbara. Ha riportare il tutto è stato il blogger Domenico Monsellato:

“A uomini e donne fanno rientrare tutti anche chi ha una denuncia per diffamazione e stalking parliamo di Barbara de santi denuncia fatta dal sottoscritto Paolo Marzotto. Denuncia penale per diffamazione e stalking era dal 28 di marzo che mi chiamava anche di notte con un numero privato”.

Davanti a queste pesanti accuse, Barbara ha deciso di intervenire. Ha ovviamente smentito quanto insinuato dall’ex Cavaliere, così come riportato proprio da Monsellato. Il blogger si è scusato pubblicamente per quanto scritto in precedenza, ammettendo di aver commesso un errore nel non sentire la versione della Dama prima di riportare la denuncia.