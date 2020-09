Uomini e Donne, inaspettate rivelazioni tra Veronica e Giovanni: “Preferisco tenere le cose dentro…”

Dopo le ultime IG Stories che avevano condiviso, pare che tra due protagonisti di Uomini e Donne sia tornato il sereno. Si tratta di Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, reduci da un paio di settimane di silenzio. Nonostante tutto, i due hanno deciso di fare una diretta su Instagram, rispondendo alle tante curiosità dei follower.

NESSUNA PARTECIPAZIONE A UeD – Solo due settimane fa la coppia del Trono Over annunciava la fine della loro storia d’amore. Stando alle storie condivise dai due, la colpa era da attribuire a Veronica, ma senza scendere nei dettagli. Dopo tanto discutere, la coppia ha deciso di fare una diretta Instagram, spazzando via i vari dubbi dei fan.

Riguardo ad un loro possibile confronto all’interno dello studio del dating show, Longobardi ha fatto sapere di aver rifiutato l’invito della redazione. I due, infatti, vogliono capire che svolta prenderà la loro storia.

COSA È SUCCESSO TRA I DUE? – Riguardo all’errore di Veronica di cui tanto si è discusso, Giovanni ha voluto mettere in chiaro una cosa: non c’è stato alcun tradimento. Infatti, in molti avevano iniziato ad ipotizzare che la coppia fosse scoppiata a causa di un altro uomo. Il Cavaliere ha quindi fatto crollare questa teoria, ma senza scendere troppo nei dettagli.

È poi intervenuta Veronica, rivelando che a volere questa pausa è stato principalmente l’uomo. Inoltre, la Dama non ha affatto nascosto di provare ancora dei sentimenti verso Giovanni: “Certo che mi manca Giovanni, io glielo dico che mi manca. Spesso. Lui è un po’ più tirato”.

Riguardo questo lato introverso del suo carattere, Longobardi non ha potuto far altro che concordare: “Lei dice le cose senza problemi, e le ripete pure tante volte. Non si limita su queste cose. Io invece sono un po’ più introverso e preferisco tenere le cose dentro. Lei fa dei gesti importanti. A prescindere da chi ha sbagliato di più e chi di meno. Lei è il tipo di persona che se si deve mettere in auto e farsi i chilometri per vedermi lo fa”.