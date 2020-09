Emma Marrone, al centro degli insulti per la foto con Kanye West: arriva la replica della cantante

A finire ad essere protagonista di una fake news è Emma Marrone, ex vincitrice di Amici. La bufala divenuta virale su Twitter ha portato non pochi problemi alla cantante, tanto da essere costretta a intervenire.

“Emma offre la cena ad un uomo nero” – Centro della polemica è una foto che immortala Emma insieme a Kanye West, uno dei maggiori artisti hip hop a calcare le scene mondiali, nonché marito di Kim Kardashian. A far scattare molti utenti di Twitter è stata la didascalia sull’immagine:

“Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi da mangiare”.

Non sono di certo mancati i commenti pregni di razzismo, in cui molti hater hanno insultato pesantemente la cantante. “Di offrire il pranzo a un nonno italiano, in difficoltà economiche così come ce ne sono sempre di più, no eh. Solidarietà sempre e solo ai neri perché neri e ai clandestini? Vai a farti un giro ai cassonetti, vedrai cose da non smettere di piangere. Sinistronza di …”, così si legge tra i commenti di coloro che hanno realmente creduto a quanto detto su Twitter.

LA REPLICA DELLA CANTANTE – Visto i tanti insulti, Emma Marrone si è trovata costretta a dover intervenire. Condividendo uno dei commenti lasciatole da un hater, ha dichiarato:

“Questo ‘ragazzo nero’ è Kanye West. E tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo Paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?”.