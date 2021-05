Uomini e Donne, incontro tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso: “Sei felice?”

I due ex protagonisti si sono rivisti ma non è come sembra...

Nella giornata di oggi, Giulia D’Urso e Giulio Raselli sono finiti al centro del gossip per un incontro casuale avvenuto a Milano. I due hanno concluso la loro storia dopo alcuni mesi dalla scelta a Uomini e Donne ma pare che siano rimasti in buoni rapporti.

GIULIA E GIULIO INSIEME – In queste ore, i due sono stati visti insieme in un bar, tuttavia, Giulia D’Urso ha pubblicato una stories proprio con il suo ex fidanzato per mettere a tacere i gossip. Insomma, i due hanno trascorso un paio d’ore insieme ma solo come amici e per mantenere un rapporto civile.

“Quanto sei felice di vedermi?” ha chiesto lei al Raselli. L’ex tronista di Uomini e Donne si è detto felice di averla rivista. Tuttavia, l’incontro è stato casuale e amichevole. I fan della coppia si sono scatenati e sperano in qualcosa di più. Giulia, però, non riesce più a fidarsi e ormai entrambi hanno preso strade diverse. Nonostante ciò, la coppia è rimasta in buoni rapporti, infatti, Giulio ha anche pubblicato una dolce frase su Instagram.

GIULIA E IL CASO LUKAKU – L’ex corteggiatrice in questi giorni ha avuto a che fare con un vero e proprio caso mediatico. Il calciatore dell’Inter, Romelu Lukaku, aveva organizzato un festa per il suo compleanno ma qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare l’evento che non rispettava le norme anti-Covid. Come riportato da alcuni giornali, pare sia stata proprio Giulia a denunciarlo ma lei sui social ha negato tutto piangendo.

La ragazza ha ricevuto parecchie critiche e anche minacce di morte per questa presunta notizia, tuttavia, continua a sostenere che non è stata lei a chiamare le forze dell’ordine. Inoltre, essendo invitata alla festa ci avrebbe rimesso anche lei.