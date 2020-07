Uomini e Donne, Irene Capuano ha ufficializzato la sua storia d’amore

Irene Capuano è diventata famosa sui social dopo aver partecipato al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, in veste di corteggiatrice e successivamente fidanzata di Luigi Mastroianni. Come saprete, la loro storia si è conclusa l’anno scorso e da quel giorno ne sono successe di vicende che hanno visto la ragazza protagonista.

IRENE CAPUANO E IL MISTERO DEL NUOVO FIDANZATO – La Capuano è stata spesso protagonista di alcuni rumors su una nuova storia d’amore, sempre smentita dalla stessa ragazza. L’episodio più eclatante è stato quello del misterioso anello, di cui l’influencer ne ha sempre parlato superficialmente. Eppure i fan avevano notato questo anello di fidanzamento, sentendosi poi dire che non c’era nessun ragazzo e che stava vivendo serenamente la sua vita da single.

Successivamente è circolata sul web un’altra voce su un flirt in corso con un amico di Lorenzo Riccardi, tale Christian. La pagina Instagram Very Inutil People aveva riportato alcune segnalazioni che la stessa Irene ha commentato con una semplice risata. Insomma, un vero e proprio mistero.

IRENE UFFICIALIZZA LA STORIA – In queste ore, però, pare che la ragazza abbia finalmente ufficializzato la sua nuova storia d’amore. Irene ha pubblicato su Instagram uno scatto con un misterioso ragazzo, di cui non conosciamo il viso e con la seguente didascalia: “Un magnifico difetto”. La Capuano non ha di certo rilasciato dichiarazioni in merito ma la foto è inequivocabile. Irene sembrerebbe aver ritrovato il sorriso accanto a Christian.

E LUIGI MASTROIANNI? – Per quanto riguarda il deejay siciliano, sappiamo che è stato avvistato anche lui con una misteriosa ragazza, che non è Mara Fasone. Quest’ultima, infatti, pare abbia chiuso definitivamente con l’ex tronista.