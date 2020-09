Uomini e Donne, Karina Cascella su Armando Incarnato: “Solo io non lo sopporto?”

Siamo entrati nella seconda settimana della messa in onda del nuovo format di Uomini e Donne, totalmente rivoluzionato a causa del coronavirus (e degli ascolti?). Infatti, quest’anno non ci sarà più la consueta divisione tra trono classico e over ma tutto avverrà nel medesimo momento, per coinvolgere più il pubblico e rigorosamente rispettando le regole anti-covid.

Armando Incarnato, cavaliere del parterre maschile napoletano, è uno dei protagonisti che da sempre si distingue per il temperamento vivace e senza mezzi termini. L’uomo, spesso attaccato proprio per il suo carattere, anche quest’anno sta facendo parlare di sé. Nella puntata di oggi ha avuto un forte litigio con una donna appena conosciuta, Claudia.

Quest’ultima non ha apprezzato il suo modo di essere e l’ha accusato di essere molto rude e maleducato, tanto da preferire una serata passata con quattro amiche piuttosto che uscire con lui. L’uomo, d’altro canto, l’ha accusata di non aver compreso lo scopo del programma, ovvero quello di cercare un compagno e non le amiche.

Come se non bastasse, Armando ha dichiarato di essere in contatto con Pamela Barretta, ex fidanzata di Enzo Capo, con il quale non si è lasciata in buoni rapporti. I due, infatti, continuano a discutere anche a distanza tramite social, lanciandosi accuse di ogni tipo. Armando ha preso le difese della donna, accusando Enzo di non essere sincero.

KARINA CASCELLA ATTACCA ARMANDO INCARNATO – Karina Cascella, ex protagonista del programma e ora opinionista, ha guardato la puntata di oggi e ha avuto molto da ridire sul comportamento di Icarnato. La donna ha pubblicato una stories con questa didascalia: “Ma solo io non lo sopporto? Mamma mia che cantilena che fa. E registra le chiamate, e sa i fatti di tutto e di tutti. Ma te credo che non trovi una donna… Ma chi ti piglia“. Insomma, come sempre Karina ha espresso il suo pensiero senza peli sulla lingua. E voi da che parte state?