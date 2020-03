Uomini e Donne: Leonardo Greco positivo al Covid – 19 viene dimesso dalla terapia intensiva

Leonardo Greco è uno dei tronisti di uomini e donne delle precedenti edizioni, tra i più amati. Viene dalla provincia di Milano, precisamente Garbagnate. Nel 2006 partecipa a Uomini e Donne conquistando il pubblico e la stessa conduttrice storia, Maria De Filippi. Oggi peró, il ragazzo ha dato una brutta notizia ai suoi followers.

LEONARDO GRECO: IL SUO PERCORSO A UOMINI E DONNE – Leonardo non ha mai nascosto le sue doti di showman e dunque ha sempre lavorato come vocalist, intrattenitore e speaker. Raggiunta una buona popolarità ha partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne nel 2006. L’ anno successivo, nel 2007, gli è stato offerto il trono. Il pubblico ricorda ancora oggi le sue due corteggiatrici: Diletta e Bubi, quest’ultima era più grande d’età, infatti apparteneva al gruppo over 40.

LEONARDO GRECO: LA SUA RELAZIONE CON DILETTA – Al termine del suo percorso ha scelto la bella Diletta con la quale ha avuto poi una relazione di ben quattro anni sino all’addio. Attualmente è legato a Cinzia Meroni.

LEONARDO GRECO: LA BRUTTA NOTIZIA SUI SOCIAL – Negli ultimi giorni Leonardo ha confessato, dopo aver fatto tre tamponi, di essere risultato positivo al Coronavirus. Il nuovo virus che sta affliggendo, in questo periodo, l’Italia. Alla notizia di quanto riferito da Leonardo molti fan si sono preoccupati ma lui ci ha tenuto a rassicurarli tutti da subito.

LEONARDO GRECO: LA SUA CONFESSIONE SUL CORONAVIRUS – Ecco quanto ha dichiarato Greco:

“Vi ringrazio per i messaggi d’affetto. La solidarietà fa bene al cuore e all’anima e aiuta a sconfiggere questa maledetta bestia nera, il Covid-19. Sì, perché oggi è arrivata la conferma della mia positività. Lo dico senza vergognarmene, senza aver paura, lo dico solo per far riflettere le persone. Questo virus colpisce chiunque, indistintamente dal colore della pelle, dal peso del portafoglio, dall’età. Per questo adesso bisogna stare uniti e volersi bene senza discriminazione. E’ una lotta che riguarda tutti noi, ma che va affrontata con buon senso, intelligenza e amore. Restate a casa”. E ancora: “Ho 37 anni, ho sempre amato lo sport, sono sempre stato iperattivo e salutista. Vi parlo dal letto dell’ospedale Sacco. Mentre scrivo ho le lacrime agli occhi, ho bisogno dell’ ossigeno per non avere problemi a respirare, ho continuamente febbre, ho una polmonite interstiziale… Mi hanno già fatto 2 tamponi per il Covid 19 entrambi risultano negativi… Me ne hanno fatto un terzo questa mattina, perché quello che ho è esattamente la sintomatologia di questo Virus…Vi scrivo per farvi capire che non è un gioco non è uno scherzo non si ammalano solo “i vecchi” … pensate a voi pensate a vostri cari … l’unico modo per aiutarci è stare a casa”.

LEONARDO GRECO DIMESSO DALL’ OSPEDALE – Stamattina ha però annunciato di essere stato finalmente dimesso dall’ospedale e ha dichiarato: “Torno a casa … si! Oggi mi dimettono, continuerò le mie cure da casa con tutti gli accorgimenti medici del caso. Ma io finalmente torno a casa e esco da questo incubo durato fin troppo!”