Uomini e Donne, Luigi Mastroianni svela il sesso del suo primo bebè: l’annuncio sui social

Luigi Mastroianni in queste ultime ore ha rivelato il sesso del suo primo bebè. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ne ha fatta di strada da quando ha varcato le porte degli studi Mediaset. Dopo aver scoperto altre gravidanze, come quella di Bianca Atzei e Selvaggia Roma, ecco arrivare un altro lieto annuncio.

L’ex tronista fa l’annuncio sui social

Il ragazzo siciliano ha ritrovato l’amore da qualche anno grazie ad Anna Scuderi, la quale non appartiene al mondo dello spettacolo. La ragazza, infatti, è una studentessa di economia della sua stessa città ma non ama stare al centro del gossip e dello spettacolo in tv. La coppia aveva annunciato la gravidanza a maggio, ma in queste ore un altro lieto annuncio sui social.

I due hanno scoperto il sesso del primo bebè e con un gender reveal party hanno annunciato di aspettare un bel maschietto. Papà Luigi non ha nascosto l’emozione e i futuri genitori non vedono l’ora di accoglierlo tra le loro braccia.

Lontano dalla tv

Cosa fa adesso Luigi Mastroianni? Dopo la breve relazione con Sara Affi Fella e quella più lunga con Irene Capuano, entrambe conosciute nel dating show, l’ex tronista ha ritrovato l’amore. Il giovane, però, ha abbandonato il mondo dello spettacolo e attualmente si dedica alla musica e al fitness.

Inoltre, Luigi ha trovato anche il tempo di scrivere un libro sul rapporto con suo fratello, affetto dalla sindrome di down. Il loro è un rapporto magico che spesso mostrano sui social, anche per sensibilizzare sul tema.