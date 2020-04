Uomini e Donne, Manuel Galiano a ruota libera su Giulia Cavaglià, De Lellis e Giulio Raselli!

In queste ore di quarantena è tornato a farsi sentire a gran voce Manuel Galiano, ex corteggiatore ed ex fidanzato di Giulia Cavaglià. Il ragazzo ha risposto ad alcune domande dei fan e non si è risparmiato affatto su critiche, pensieri e opinioni; in particolare stanno facendo discutere le sue precisazioni sulla sua ex, su Giulia De Lellis e Giulio Raselli.

MANUEL GALIANO TORNA A PARLARE DELLA SUA EX FIDANZATA – Non trova pace l’ex protagonista di Uomini e Donne che torna nuovamente a parlare della sua ex fidanzata, Giulia Cavaglià. Quest’ultima, ad oggi, è felicemente fidanzata con lo scrittore Francesco Sole e Galiano a quanto pare è ancora single. “Adesso è arrivato il momento di dire le cose come stanno” scrive il ragazzo sulla prima Ig Stories condivisa. La relazione con Giulia finì a causa di accuse di tradimento, non si è mai saputa la verità.

“È vero che Giulia ti ha soltanto usato?” chiede un utente a Galiano che risponde deciso “Verissimo”. “Se Giulia dovesse riscrivere tu come ti comporteresti?” chiede un altro; in questo caso Manuel ha lasciato intendere di essere stato contattato nuovamente dalla sua ex ragazza: “Come ho già fatto. Manco aprirei il messaggio”.

LE PAROLE SU GIULIO RASELLI – L’ex corteggiatore è tornato a parlare anche di Giulio Raselli, storico antagonista ai tempi di Uomini e Donne. “L’odio che avevate tu e Giulio era solo dovuto al contesto o era seriamente personale?” chiede un follower. La risposta di Manuel non è tardata ad arrivare e ha chiarito la situazione: “Io non odio Giulio, anzi sono contento che abbia trovato una persona che gli vuole bene! Ovviamente quando ci contendevamo la stessa persona non mi stava simpatico, ma penso sia normale!”.

LA POLEMICA SU GIULIA DE LELLIS – Tempo fa al ragazzo è stato chiesto se avesse in mente di scrivere un libro; da lì è partita una clamorosa frecciatina social a Giulia De Lellis: “Non ci ho mai pensato, sinceramente. Ma se una che non sa manco coniugare un congiuntivo ha fatto record di vendite penso che possa farlo chiunque un libro”. Poco fa, Manuel è tornato a parlare dell’influencer: “Penso che sia l’emblema del fake che ormai troviamo tutti i giorni su Instagram! Fateci caso… tutte coppie innamorate poi nella realtà non passano dalle porte! Tutte strafighe poi le vedi dal vivo e non le riconosci… tutti miliardari poi prendono la paghetta dalla mamma!”.