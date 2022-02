Uomini e Donne, Marika e Diego fanno delle rivelazioni sul programma: “Abbandonati in camerino”

Marika e Diego, ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno rilasciato un’intervista molto interessante sul canale Youtube MondoTV24. La coppia ha rivelato cosa è accaduto in occasione di una loro ospitata in studio.

Duri attacchi contro la produzione

I due hanno ricevuto una convocazione in studio per raccontare la loro relazione lontana dalle telecamere. Tuttavia, questa ospitata non si è fatta poiché la coppia è stata rimandata a casa senza alcuna spiegazione. Vediamo quindi cosa è successo e perché Marika e Diego hanno fatto questa affermazioni.

La coppia ha fatto delle dichiarazioni davvero dure nei confronti della produzione poiché abbandonati in camerino senza mai essere chiamati per andare in studio. Stando alle ricostruzioni dei due, la redazione non li ha più convocati in studio, accusandoli di avere una relazione fasulla. Ad un certo punto, la coppia ha chiesto alla produzione se fosse possibile raccontare come sono andate le cose così hanno ricevuto una nuova convocazione.

Tuttavia, una volta giunti in studio, Marika e Davide sono stati chiusi in camerino per non far sapere della loro presenza. Tamponati e preparati per la puntata, i loro tutor li hanno informati di rimanere ancora un po’ chiusi nel camerino per un problema sorto. Entrambi spiazzati, hanno comunque atteso notizie da parte dello staff.

Purtroppo, però, come ha spiegato Diego, i due hanno atteso almeno quattro ore, totalmente abbandonati senza acqua e nemmeno un caffè. Dopo circa quattro ore si è fatto vivo Rudy Zerbi, il quale ha spiegato che in studio era sorto un problema pertanto Maria ha chiuso la registrazione prima. Secondo la loro opinione, la produzione avrebbe agito in questo modo poiché scomodi nel programma e perché avrebbero potuto screditare delle persone in studio protette dalla redazione. Diego, infatti, ha raccontato che tante scene vengono ripetutamente tagliate. Al momento lo staff di Uomini e Donne non ha risposto alle accuse.