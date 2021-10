Uomini e Donne, Matteo Ranieri diretto a Roma? La spiegazione dell’ex tronista

Nella giornata di ieri a finire al centro dell’attenzione è stato un amato ex volto di Uomini e Donne. Si tratta di Matteo Ranieri, ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni, attuale concorrente del GF Vip.

Già nei giorni scorsi il ragazzo è spesso finito nel mirino del gossip per le dichiarazioni fatte dall’ex tronista. Questa volta, però, a far parlare sono state le IG Stories di Matteo. Cosa è successo?

DIREZIONE ROMA? – Nelle scorse ore Ranieri ha condiviso delle storie su Instagram abbastanza ambigue. In queste IG Stories il ragazzo ha mostrato prima un vagone del treno e successivamente un trolley, in entrambe era presente la stessa destinazione: Roma.

Nel vedere la destinazione, i fan hanno iniziato subito ad ipotizzare il motivo dietro l’inaspettato viaggio. Molti hanno infatti ipotizzato che il motivo fosse un possibile ritorno del ragazzo a Uomini e Donne, questa volta nei panni di tronista. Nei giorni scorsi, infatti, uno dei protagonisti di quest’ultima edizione del dating-show, Joele, è stato cacciato dal programma. Un altro, invece, da quanto emerso dalle anticipazioni, ha già fatto la sua scelta.

In rete, però, è iniziata a circolare anche un’altra teoria. C’è chi, infatti, ha ipotizzato che Matteo fosse diretto a Roma per andare al GF Vip. Come detto in precedenza, nei giorni scorsi la Codegoni ha fatto pesanti accuse verso l’ex corteggiatore e i motivi dietro la loro rottura.

Stando a quanto detto da Sophie, la fine della loro love-story è da imputare a Matteo e a delle mancanze che avrebbe avuto nei confronti della ragazza. Inoltre, sempre secondo le dichiarazioni della gieffina, tra i due non ci sarebbe stato alcun contatto fisico. Queste sono state alcune delle pesanti accuse che la 21enne ha rivolto all’ex.

L’INASPETTATO RISVOLTO – E mentre il web cercava di capire il perché Ranieri fosse diretto a Roma, quest’ultimo ha pubblicato una IG Story che ha lasciato i follower senza parole.

Nella storia su Instagram il ragazzo ha mostrato di essere all’interno di una stanza d’albergo. Nello scatto in questione Matteo ha mostrato il bellissimo panorama che si vede dalla sua camera. A lasciare basiti i fan, è la posizione condivisa dall’ex corteggiatore: Trentino-Alto Adige.

Il ragazzo, come anche ammesso da lui stesso, ha fatto uno scherzo al popolo del web. Ha fatto credere di essere diretto a Roma, quando in realtà la sua meta era il Trentino, precisamente lo Chalet Al Foss Alp Resorts, un hotel 4 stelle di Vermiglio. Da come mostrato dalle IG Stories di Ranieri, lui, insieme ad altri volti noti dei social e del piccolo schermo, è stato ospite ad una festa.