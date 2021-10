GF Vip, le pesanti accuse di Sophie a Soleil: “Ti sei fatta mandare il copione per email”

Durante l’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, è avvenuto lo scontro tra due delle protagoniste di questa sesta edizione. Si tratta di Soleil Sorge e Sophie Codegoni, entrambe ex volti noti di UeD, che ieri non si sono di certo risparmiate.

“Ti sei fatta mandare il copione per email” – Nel corso della puntata di ieri sera, gli animi nella casa più spiata d’Italia si sono infiammati. Tra le pesanti accuse che Sophie e Soleil si sono rivolte, a non sfuggire all’orecchio attento dei telespettatori è quella fatta dalla Codegoni.

La giovane ex tronista, infatti, ha rivelato un inaspettato retroscena riguardo la Sorge e il suo ingresso al GF Vip. Stando a quanto dichiarato dalla Codegoni, il video di Soleil sarebbe frutto di un copione.

“La sera prima ti sei fatta mandare il copione per email, sai chiaramente di cosa sto parlando, non farmi andare oltre”, ha così dichiarato la 21enne in puntata. È ancora sconosciuto, però, il nome dell’autore del presunto copione inviato alla Sorge.

Inoltre, sempre durante l’acceso scontro, Sophie ha fatto un’altra accusa a Soleil. Questa volta c’entra anche Gianmaria Antinolfi, con cui l’ex corteggiatrice di è scontrata durante le prime settimane.

“Hai detto espressamente ‘Faccio finta di conoscerlo o faccio finta di non conoscerlo?‘ Ricordati quello che dici alle cene.. Hai detto ‘Fingo di non conoscerlo o ci prepariamo una battutina?‘, sai benissimo di cosa parlo”, ha così rivelato la Codegoni.

Davanti a tutte queste accuse, la gieffina ha sempre smentito. Dopo l’acceso scontro di ieri, cosa accadrà tra le due nei prossimi giorni? Sono molti i fan che attendono di scoprirlo.