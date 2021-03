Uomini e Donne: Megghi Galo è incita, deve interrompere la gravidanza

Nelle ultime ore Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha fatto un annuncio molto importante sui social. Ha infatti dichiarato, inizialmente col sorriso, di aspettare un bambino. La ragazza è fidanzato con Alessandro Piscopo, che ha ringraziato per la forza che gli sta dando in questi giorni.

Attraverso il filmato pubblicato su Instagram, Megghi ha dovuto però anche riferire ai fan una verità scomoda, esternando tutto il suo dolore per la vicenda. Alla splendida di notizia di essere in dolce attesa si affianca al contempo quella di dover interrompere la gravidanza. Megghi annuncia ciò con un messaggio triste e doloroso.

LA SOFFERENZA DI MEGGHI GALO – Il momento di gioia di Megghi si è trasformato dunque in dolore. Avrebbe voluto concludere il tutto con gioia e felicità ma ovviamente ciò non è potuto accadere. Era quasi al terzo mese e la dottoressa le ha fatto notare un problema molto raro che colpisce solo un feto su 10mila. “Il mio bambino non ce la fa, è troppo forte per poter morire ma troppo debole per vivere”, ha dichiarato lei.

“Forse oggi sarà l’ultimo giorno che vedrò il mio bambino vivo”. La ragazza non saprà tante cose sul suo bambino, né se sarà simile a lei o al compagno né se sarà maschio o femmina. Purtroppo attualmente la ragazza non può fare altro che accettare questa difficile realtà.

I MESSAGGI DI AFFETTO PER MEGGHI GALO – Intanto la Gala sta condividendo su Instagram messaggi di solidarietà che sta ricevendo da altre donne come lei. Sta anche ringraziando gli amici più cari per i messaggi di affetto che le hanno inviato. Ha anche fatto dei ringraziamenti al suo attuale ragazzo che a quanto pare le sta molto vicino in questo momento.