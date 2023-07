Uomini e Donne, Natalia Paragoni lontana dai social: “Mi godo il mio momento”

Il 20 luglio, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la prima volta della piccola Ginevra. Una gravidanza fatta di alti e bassi che alla fine si è risolta nel migliore dei modi. Dopo alcuni giorni in ospedale, mamma Natalia è tornata a casa con la piccola e ora stanno condividendo momenti insieme.

Nuove difficoltà

In molti hanno notato la poca attività di Natalia sui social, generalmente sempre presente. La giovane ha voluto così pubblicare uno scatto tra le sue stories per spiegare questa lontananza. Nella foto in questione l’ex corteggiatrice in primo piano con i piedini della piccola Ginevra e la seguente didascalia:

“Scusate ma mi sto godendo questo mio/nostro momento. Non pensavo fosse tutto così difficile ma, anche, così strano e bello”.

Natalia non ha mai nascosto paure e incertezze per la nascita di Ginevra; infatti, solo qualche tempo fa l’influencer aveva condiviso con i suoi follower tutti suoi dubbi in merito alla maternità: “Le domande più frequenti che mi faccio sono: Sono in grado? Potrò farcela? Sono un po’ assente, ma il momento che sto passando è una delle cose più belle della mia vita, ma anche la più difficile. Mi stanno travolgendo 473763 emozioni e pensieri, negativi e positivi. Piango sempre, come non mai”.

Qualcuno ha ipotizzato una diagnosi, altri l’hanno tirata su di morale, sta di fatto che diventare genitori non è semplice e ogni giorno si presenta una sfida. Ad ogni modo, Natalia sta ricevendo tutto l’aiuto possibile da parte del suo compagno e della sua famiglia.