Uomini e Donne: Natalia Paragoni si giustifica per la sua reazione allo scherzo de ‘Le Iene’

Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta a Uomini e Donne e sua attuale fidanzata, è stata vittima di un pesante scherzo da parte della redazione de ‘Le Iene’. Le sue reazioni, a dire di molti, ‘esagerate’ hanno scatenato il web. La ragazza ha tentato di giustificarsi con alcune parole.

LO SCHERZO DE ‘LE IENE’ A NATALIA PARAGONI – Lo scherzo organizzato da ‘Le Iene’ a Natalia Paragoni è stato alquanto ‘cattivo’. Hanno finto che il suo fidanzato Andrea Zelletta l’abbia tradita. Non solo, a casa della ragazza sarebbe arrivato un pacco con diversi regali fatti dall’amante e destinati allo stesso Zelletta. Inoltre alla fine è arrivata una chiama sul cellulare del fidanzato e la presunta amante avrebbe dichiarato: ‘sono al secondo mese’. Insomma un vero trauma per Natalia Paragoni che non si è certo trattenuta nelle reazioni.

LE REAZIONI DI NATALIA PARAGONI ALLO SCHERZO – Natalia, durante tutto l’arco dello scherzo, ha urlato quasi a squarciagola chiedendo informazioni allo stesso fidanzato, come ad esempio quando sarebbe avvenuto il presunto tradimento e dove. Non solo. La ragazza ad un certo punto, presa dall’ira, lo ha schiaffeggiato in volto, gli ha tirato i capelli, le è salita addosso e gli ha dato un calcio. Insomma reazioni abbastanza ‘violente’ che hanno sconvolto il web. Molti utenti, anche suoi seguaci l’hanno duramente attaccata.

GLI ATTACCHI DEL WEB: ‘NO ALLA VIOLENZA’ – Il web si è scatenato contro Natalia proprio per non inneggiare alla violenza. In molti hanno infatti dichiarato che ‘la violenza è sempre violenza’ che sia scatenata da un uomo o da una donna. Certo, però, va detto che per una ragazza giovane come Natalia non dev’essere stato semplice mandar giù notizie del genere, anche se si trattava solo di uno scherzo. E’ stata, infatti, lei stessa a dichiarare quanto sia stato difficile quel momento.

LE PAROLE DI NATALIA PARAGONI – La ragazza, infatti, molto dispiaciuta per quanto detto da molti suoi seguaci e non sul web, ha scelto di scrivere qualcosa per giustificare tutto l’accaduto. “Siamo intatti tutti e due, è stato abbastanza traumatico, io piangevo adesso nel rivedermi, mi ricordavo le sensazioni, le emozioni vissute in quel momento e vi assicuro che non sono state semplici da trattenere. Potevo fare di peggio. La prossima volta tocca a me”. Questo è quanto ha dichiarato la giovane ex corteggiatrice, ma il web accetterà queste sue parole di ‘giustifica’?

LA DIFESA DI ANDREA – Naturalmente anche il suo fidanzato, Andrea Zelletta, non ha potuto non difendere la sua fidanzata. “Sono stato crudele, però la cosa importante è che non si è visto che quando lei è andata in camera mi ha rotto la consolle. Comunque la prova del nove Natalia l’ha superata alla grande e quindi possiamo confermare che mi ama davvero”. In questo modo l’ex tronista ha voluto mettere a tacere le numerose critiche del web facendo capire che la cosa importante per lui e aver capito l’amore che lei prova.