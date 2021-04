Uomini e Donne: Natalia Paragoni si sfoga con i suoi social per un problema di salute

Natalia Paragoni è conosciuta al pubblico soprattutto per essere la fidanzata di Andrea Zelletta, conosciuto a Uomini e Donne quando lei era la sua corteggiatrice e lui il tronista. E’ solita parlare con i fan e per questo ultimamente ha scelto di raccontare un problema di salute che le sta dando fastidio da mesi.

LA RIVELAZIONE SUI SOCIAL DI NATALIA PARAGONI SUL SUO STATO DI SALUTE – Tramite delle storie su Instagram, Natalia Paragoni ha ammesso di soffrire di un problema che le sta creando delle difficoltà da mesi. La web influencer ha esordito così: “Ragazze non ne posso più veramente di questa cistite”.

Ha poi proseguito il suo racconto dicendo: “Io come minimo una volta al mese ho la cistite. Sarò soggetta, sarà il cambio stagione, stress”. I followers si sono preoccupati e una di questi le ha dato persino un consiglio, ossia di bere tanta acqua e provare il succo di mirtillo. Lei ha subito prontamente risposto: “Io cerco di bere tanta acqua, nessun cibo con zuccheri e lieviti. Faccio di tutto ma non funziona”.

Natalia Paragoni ha poi sostenuto di prendere delle bustine specifiche per combattere questa cistite. Inoltre prenderebbe anche dei fermenti lattici e l’antibiotico. Poi ha rassicurato tutti i suoi fan, salutandoli anche: “Ora sto per uscire ragazze. Anche con cistite e altri dolori noi donne sempre con il sorriso. La forza”.

IL MESSAGGIO DI NATALIA PARAGONI PER LA SUA BISNONNA – Per concludere Natalia Paragoni ha pubblicato una foto che ritrae la sua bisnonna. Ha anche aggiunto una dolce didascalia: “Quasi cent’anni. Non la vedo da questa estate per tutelarla. Sono così felice che abbia ricevuto il mio libro”.