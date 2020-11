Uomini e Donne: Natalia parla di Andrea Zelletta, parole nostalgiche

La web influencer Natalia Zelletta ha vissuto un momento di forte nostalgia, dovuto alla mancanza del fidanzato. Questa volta, però, ha deciso di condividere i suoi sentimenti nostalgici con i suoi fan tramite un messaggio su Instagram. Di solito, però, i suoi seguaci sui social non sono abituati a questo tipo di confessioni.

NATALIA PARAGONI SENTE LA MANCANZA DI ANDREA ZELLETTA – Natalia sente molto la mancanza di Andrea Zelletta e ieri sera non è riuscita per niente a nasconderlo. Ha mostrato, quindi ai suoi fan il suo lato più triste, nostalgico, ma soprattutto fragile. I due sono divisi da mesi perché attualmente lui è ancora chiuso nella casa del Gf vip.

Natalia, ovviamente, spera che lui resti nella casa più a lungo possibile, ma deve ammettere che ne sente comunque la mancanza. Nelle ultime settimane la ragazza non si era esposta molto e il pubblico cominciava a chiedersi il perché. Molto probabilmente non voleva troppo interferire nel percorso del suo fidanzato, anche se quando c’era da prendere le sue difese va detto che l’ha sempre fatto.

IL MESSAGGIO DI NATALIA ZELLETTA – La ragazza ha pubblicato una foto in cui annusa una felpa di Andrea ed è stato proprio questo che le ha causato un momento di sconforto. Ha poi scritto un lungo messaggio in cui ha parlato proprio della sua mancanza. “Tante volte penso ma non è andato in guerra, perché piangi?”, ha scritto la Paragoni.

“Un’infinità di tempo che non sento il suo odore e non tocco la sua pelle, mi rende così triste. Sarà patetica o una frignona ma io sono questo e l’amore che provo per Andrea non si può descrivere. Eternamente nostri”. Ha dichiarato infine Natalia.