Uomini e Donne: nel cuore di Roberta c’è ancora Armando

Tra i tanti protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne c’è certamente Roberta Di Padua. Da ben due anni, la Dama ha avuto modo di mostrare il suo caratterino, ma anche il desiderio di trovare l’amore. Nonostante la delusione con Riccardo Guarnieri, la donna aveva deciso di rimettersi in gioco con Armando Incarnato. Sfortunatamente, però, le cose non sono andate bene. Durante un’intervista del megazine del programma, la Di Padua ha deciso di raccontare come sono andate le cose con Incarnato.

IL LORO TRAVAGLIATO RAPPORTO – Inevitabilmente, la donna non ha potuto fare a meno di parlare del Cavaliere napoletano. Roberta ha parlato degli inizi con Armando, del fatto che già un hanno prima Incarnato si era avvicinato a lei, ma quest’ultima l’aveva rifiutato. Quest’anno, invece, tutto è subito iniziato con gli sconti. Tra i due, infatti, c’è stato un litigio a causa di alcuni commenti di Armando: “Abbiamo avuto un litigio quando lui ha parlato dei miei chili in più. Mi sono sentita offesa, perché detto da lui mi ha fatto male: non riuscito a capire come una persona a cui prima piacevo, potesse cambiate opinione con qualche chilo in più”. Tra i due sembrava andare a gonfie vele, almeno fino a quando il Cavaliere si è allontanato nuovamente da Roberta non appena ha visto il reale interesse della Dama.

NEL CUORE DI ROBERTA C’È ANCORA ARMANDO – Nonostante Armando si sia allontanato da lei, Roberta non sembra essersi ancora tolta dalla testa il Cavaliere napoletano. Infatti, la Di Padua non può fare a meno di sperare a un ritorno di fiamma. Ha poi concluso, rivelando cosa l’abbia colpita di Armando: “Sicuramente l’aspetto fisico: di primo impatto Armando mi è sempre piaciuto. Fuori dallo studio, è un’altra persona. Armando nel privato è molto signore, è un uomo presente con cui si sta bene. Poi però in studio si trasforma e bisogna tener conto che comunque questa metamorfosi fa parte di lui, del suo carattere. Bisognerebbe capire se è un lato che esce furori anche nella vita di tutti i giorni o è una conseguenza dello stress che magari vive nel parterre”.