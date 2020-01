Uomini e Donne: nessun futuro per Pamela ed Enzo dopo il programma

Una delle coppie più apprezzate del Trono Over di Uomini e Donne, è tornata a far parlare di sé. Si tratta di Pamela Barretta ed Enzo Capo, conosciuti all’interno del programma e che sembravano aver tutte le carte in regola per continuare anche fuori dallo studio. Nelle ultime ore, però, sembra siano saltati i programmi della coppia. I due si erano conosciuti all’interno del talk-show, dopo la dura delusione di Pamela con Stefano Torrere, con cui aveva abbandonato lo studio. Una volta tornata nelle vesti di Dama, Enzo è riuscito a conquistare il cuore della Barretta.

LONTANO DA UOMINI E DONNE – Fuori dal programma, Pamela ha voluto tenere aggiornati i suoi fan. Tante le IG Stories in cui si è mostrata insieme al compagno, condividendo anche la loro vacanza a Budapest. In tanti credevano che a breve sarebbe seguita la proposta di matrimonio, visto il loro amore e la voglia di allargare la famiglia. Ieri, però, le Instagram Stories dell’ex Dama hanno spazzato via le speranze dei fan della coppia.

NESSUN MATRIMONIO PER LORO DUE – Ieri, la donna ha voluto rispondere alle domande dei follower. Tra le tante domande, c’è stato chi le ha chiesto quando lei ed Enzo avrebbero convolato a nozze. La risposta di Pamela ha spiazzato. Barretta, infatti, ha risposto con una sua foto in abito bianco, scrivendo: “Enzo è contrario al matrimonio, io no…”.