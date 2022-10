Uomini e Donne, Nilufar Addati ha un nuovo amore? La replica dell’ex tronista

Nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista, Nilufar Addati è recentemente finita al centro del gossip. Stando a quanto emerso negli ultimi giorni sul web, la ragazza avrebbe un nuovo amore. È davvero così? A chiarire è stata proprio l’influencer.

NUOVO AMORE? – Dopo la sua storia d’amore con Giordano Mazzocchi, conosciuto proprio a UeD, sembrerebbe che Nilufar abbia voltato pagina. A far scattare il gossip è stata una IG Story della Addati in cui si vede in compagnia di un ragazzo, un certo Andrea.

Nel vedere la storia dell’influencer, gli utenti dei social hanno subito pensato che si trattasse del suo nuovo fidanzato. Davanti a questa possibilità, The Pipol Gossip ha deciso di scoprire la verità e ha quindi deciso di contattare Nilufar, quest’ultima attualmente a Mykonos.

La Addati ha quindi spazzato via ogni dubbio sul rumor, smentendolo categoricamente: “Tra me e Andrea c’è solo una grandissima amicizia che dura da un po’. Gli voglio molto bene e c’è un rapporto estremamente amichevole. Ci troviamo entrambi a Mykonos e ieri quando ci siamo incontrati ci siamo abbracciati e abbiamo scattato la foto. E poi, scusate, io sono una romanticona. Vi pare che annuncio una relazione con una foto messa sulle storie così all’improvviso? No, solo amicizia!“.

Dalle parole dell’ex volto di Uomini e Donne, quindi, non c’è nessun uomo nella sua vita e nel suo cuore. Se nella sua vita sentimentale non sembrano esserci novità, in ambito lavorativo la ragazza è in continua evoluzione. Dopo l’esperienza al dating-show, Nilufar Addati ha avuto successo sui social per poi tornare sul piccolo schermo, dove attualmente è al timone della conduzione di L’Arte in Cucina e Nilu Vista mare.