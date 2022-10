Pedullà: “Lobotka rinnova. Anguissa e Mario Rui vicini a prolungare

Secondo Alfredo Pedullà sarebbe solo questione di tempo prima del rinnovo per Lobotka, mentre Anguissa e Mario Rui sarebbero i prossimi

Alfredo Pedullà fa chiarezza sulla situazione Napoli. I partenopei sarebbero vicinissimi a chiudere il rinnovo di Lobotka, con Anguissa e Mario Rui che potrebbero presto ritrovarsi anche essi a rinnovare.

Lo slovacco sarebbe solo questione di tempo, con gli altri due che potrebbero poi finire subito per rinnovare a cifre vantaggiosissime per entrambe le parti. La dirigenza sembrerebbe intenzionata a rinnovare tutta l’ossatura della squadra, responsabilizzando parecchi giocatori.

Le dichiarazioni di Pedullà

Qui di seguito quanto scritto da Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport: “C’è chi lavora per un nuovo ciclo che è già partito, come Cristiano Giuntoli col suo Napoli. Quella degli azzurri è una bella strategia per i rinnovi di contratto. Alex Meret è stato blindato, così come Alessio Zerbin. Il prossimo passaggio sarà Stanislav Lobotka, che è la vera rivelazione di quest’anno. Tra poco, dovrebbe firmare un contratto fino al 2028 con base 2.5 milioni di euro di stipendio. Ci sono anche Frank Anguissa e Mario Rui in procinto di rinnovare”.

Un lauto aumento di stipendio, dunque, per Lobotka. Stesso discorso sembra potrebbe finire per essere fatto anche per Mario Rui e Anguissa, che diventerebbero dunque alcuni dei giocatori più importanti della rosa anche per valore economico. Attualmente il portoghese ha un contratto in scadenza nel 2025 e un rinnovo significherebbe potenzialmente legarsi fino a fine carriera al Napoli. Attualmente sta vivendo una delle sue migliori partenze con gli azzurri da quando è in rosa.