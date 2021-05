Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua in crisi

Nelle ultime ore, Roberta Di Padua, ha dichiarato di stare vivendo un periodo di crisi con Riccardo. La donna ha rilasciato un’intervista per il Magazine di Uomini e Donne, nella quale ha parlato delle cause che l’hanno portata ad un allontanamento da Riccardo.

Si tratterebbe infatti, di un gesto fatto proprio da Guarnieri con la redazione del programma che lei non avrebbe particolarmente gradito. Tutte le certezze che aveva prima, adesso, dunque, hanno iniziato a cadere.

LA CRISI DI RICCARDO E ROBERTA – Ultimamente ha spiegato che tra di loro c’è stata un’accesa discussione. Proprio per questo i due si sono allontanati. Il motivo di tutto questo sarebbe accaduto l’ultimo giorno nel quale loro erano stati presenti in studio.

Roberta infatti, disse a Riccardo che per correttezza aveva sentito Armando nei giorni precedenti. Tra di loro però non c’è mai stato nulla perché lei è sempre stata innamorata di Riccardo. Inoltre aveva fatto promettere a Riccardo che non lo avrebbe detto in trasmissione, invece lui lo ha rivelato alla redazione.

Questo gesto è stato visto dalla Di Padua come una sorta di tradimento. Per questo infatti i loro animi si sono raffreddati. Si vedono attualmente ogni 15 giorni a causa della lontananza e delle restrizioni dovute alla pandemia. Ultimamente stanno cercando di avvicinarsi nuovamente. Staremo a vedere come procederanno le cose.