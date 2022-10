Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri beccati a cena a Roma

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si trovano entrambi attualmente a Roma per registrare le nuove puntate di Uomini e Donne. Tra una registrazione e l’altra, a quanto pare hanno avuto il tempo di ritrovarsi e andare a cena insieme. Vediamo cosa è successo.

Segnalazione su Roberta e Riccardo

La segnalazione è arrivata ovviamente a Deianira Marzano, esperta di gossip e influencer, sempre attenta ad ogni tipo di dinamica dei vip. Un utente, infatti, ha allegato una foto di Riccardo e Roberta a cena insieme nella Capitale: il viso di lei è inequivocabile ma anche la fisicità di Riccardo, nonostante fosse di spalle.

I due, dunque, potrebbero aver deciso di trascorrere una serata in nome dei vecchi tempi, in semplice amicizia, O forse, non avendo ancora nessuno da conoscere in studio, entrambi potrebbero aver deciso di uscire nuovamente insieme. Dopotutto Riccardo è sempre stato aperto alle seconde occasioni, basti pensare alla sua travagliata storia con Ida Platano.

La reazione di Ida

Per quanto Ida possa dichiarare di aver superato ormai il suo sentimento per Riccardo, sappiamo già anticipatamente che non prenderà affatto bene queste immagini. Nonostante i due abbiano frequentato altre persone, per un motivo o per un altro poi tornano sempre insieme.

Infine c’è Roberta, che solo qualche settimana fa è entrata in studio confessando di essere andata a cena con Davide Donadei, scatenando l’ira della sua ex fidanzata Chiara. Staremo a vedere questa volta.