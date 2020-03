Uomini e Donne, Roberta Di Padua: la provocazione su Instagram che scatena i follower

Una delle Dama del Trono Over di Uomini e Donne, è finita al centro della bufera social dopo una sua recente IG Story. Si tratta di Roberta Di Padua, che da qualche anno è presente all’interno del daiting per cercare l’amore della sua vita.

LA PROVOCAZIONE SU INSTAGRAM – La Dama ha fatto appassionare i fan con le sue intense storie d’amore, la più seguita è quella con Riccardo Guarnieri. Dopo la loro breve conoscenza, c’è stato un ritorno di fiamma con Armando Incarnato che, sfortunatamente, si è spento subito. Ora, invece, Roberta non sembra invaghita di nessun cavaliere, ma è tornata a parlare di sé per via delle sue recenti Instagram Stories. La Dama ha voluto parlare delle nuove misure prese per evitare il contagio del Coronavirus, chiedendo il loro pensiero. La donna, in astinenza da baci, ha successivamente attaccato il Governo, affermando che non sa più cosa inventarsi e ciò accade quando al potere c’è una certa fazione.

DI PADUA AL CENTRO DELLE CRITICHE – Le dichiarazioni di Roberta non sono passate inosservate ai follower. La Dama di Uomini e Donne è finita al centro delle critiche, portandola quindi a fare una nuova storia per tentare di frenare le pesanti critiche dei follower.