Uomini e Donne, Rossella Intellicato dal dating show alla politica: “Votare è un dovere civico”

Rossella Intellicato l’abbiamo conosciuta al Grande Fratello Vip condotto da Alessia Marcuzzi e successivamente è approdata a Uomini e Donne in veste di tronista. Il suo trono non ha avuto molta fortuna e dopo quell’esperienza si è allontanata dalla televisione. Oggi, però, la donna è pronta per una nuova sfida: la politica.

LE TAPPE IN TV – Come anticipato, Rosella ebbe modo di farsi conoscere dapprima al GFVip della Marcuzzi. Successivamente la donna approdò al dating show di Maria De Filippi ma decise di abbandonare il trono a causa delle furiose litigate con Tina Cipollari, opinionista del programma. Come se non bastasse, la tronista decise di eliminare tutti i suoi corteggiatori poiché nessuno decise di difenderla dai duri attacchi della Cipollari.

“Maria ti ringrazio ma non posso vivermi questa esperienza così e poi siccome nessuno dei miei corteggiatori si è alzato io li elimino tutti e io vi saluto” disse la Intellicato in quell’occasione. Dopo questa esperienza, la donna ebbe una storia con Jeremias Rodriguez ma si è definitivamente allontanata dalla tv e dal gossip per dedicarsi alla maternità. Oggi Rossella è pronta per una nuova sfida.

IN POLITICA – Di solito, usciti da questo tipo di programmi si inizia a sponsorizzare brand e prodotti vari. Non per Rossella, la quale ha deciso di scendere in politica. La Intellicato, infatti, ha deciso di candidarsi alle comunali di Torino del 3 e 4 ottobre con la Lega di Matteo Salvini.

“Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico” ha scritto nelle sue stories allegando la foto del manifesto elettorale.