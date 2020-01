Uomini e Donne, Sabrina Ghio e quel due di picche a Vieri e Muccino

L’ex ballerina di Amici e tronista ha rivelato di aver rifiutato il corteggiamento di due vip. La trasmissione condotta dalla ballerina professionista Lorella Boccia, “Rivelo”, sta riscuotendo un grande successo soprattutto per le dichiarazioni da parte degli intervistati. L’ultima ad esser stata invitata è Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne.

SABRINA GHIO DA BALLERINA A TRONISTA – La Ghio partecipò a Uomini e Donne circa 10 anni dopo la sua presenza ad Amici. In entrambi casi non è andata molto bene, tuttavia, Sabrina è riuscita ad accumulare un po’ di popolarità. In amore, soprattutto, la ragazza ha sempre avuto problemi ma il suo ex marito le ha donato Penelope, la sua bellissima bambina nata nel 2013 con cui vive a Roma. Dal 2018 la Ghio fa coppia fissa con Carlo Negri, casertano e più giovane di lei di 6 anni.

SABRINA RIVELA DI AVER RIFIUTATO IL CORTEGGIAMENTO DA PARTE DI DUE VIP – Da Lorella Boccia, Sabrina ha svelato di aver dato un bel due di picche a due personaggi molto conosciuti in Italia: stiamo parlando di Christian Vieri e Silvio Muccino. “Ammetto di non aver ottenuto chissà quale palcoscenico ma questo è successo perché ho dato diversi due di picche” ha dichiarato l’ex ballerina. Vieri la invitò a Miami per trascorrere con lui qualche giorno: “Dissi di no, tante sarebbero andate con lui. È successo tanti anni fa”. “Lavoravo in teatro e mi arrivarono delle rose rosse con un biglietto firmato ‘S.’. Muccino mi invitò ad uscire con lui, e mi portai tutti i miei amici gay per proteggermi. Ci fu un corteggiamento ma non ho mai ceduto” ha svelato parlando, invece, di Muccino. “Eravamo a Genova, mi venne a prendere con il motorino. Lui provò a baciarmi, ma al mio rifiuto lui si incazzò e mi lasciò là” ha concluso l’ex tronista. I due protagonisti risponderanno a queste accuse?