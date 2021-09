Uomini e Donne: Samantha e Alessio erano nello stesso posto, ritorno di fiamma?

Nelle ultime ore Samantha e Alessio, due ex partecipanti di Uomini e Donne, sono stati ritrovati nello stesso locale. Questo ha fatto pensare subito ai fan ad un possibile ritorno di fiamma.

Tra i vari commenti, però, c’è chi non ha potuto evitare di insultare i due ragazzi. In realtà, dopo tutto quello che si sono detti gli uni contro gli altri, sarebbe strano, se non assurdo pensare ad un riavvicinamento. Samantha ha per questo deciso di intervenire.

L’ex corteggiatore, sulla questione ritorno di fiamma, ha preferito non parlare assolutamente, invece, la Curcio ha deciso di intervenire, svelando cosa è realmente è successo e cosa ne pensa della situazione.

LA RISPOSTA DI SAMANTHA – Quando una fan le ha chiesto se effettivamente ci fosse stato un ritorno di fiamma, lei ha subito prontamente risposto che non dovrebbero farsi nessun film. In molti hanno criticato il suo atteggiamento, in quanto lei sapeva che pubblicando la storia nello stesso posto del suo fidanzato, avrebbe esortato i fan a pensare quanto poi hanno esposto.

LA CRITICA DI DEIANIRA MARZANO – Anche Deianira Marzano ha criticato aspramente l’atteggiamento della donna. Quest’ultima ha deciso di puntualizzare il fatto che se due persone decidono di riprovarci non devono essere marchiate come prive di dignità. Inoltre, lei non deve dare nessuna spiegazione a nessuno, quindi se ha voglia di frequentare un certo locale, continuerà a farlo fregandosene del parere delle persone. Per vedere le storie e la sua risposta clicca qui.