Uomini e Donne, scontro tra Barbara De Santi ed Ernesto Russo: finita la frequentazione

Nel corso di una recente puntata di Uomini e Donne, il pubblico da casa ha assistito alla fine di una frequentazione tra due protagonisti del Trono Over. Si tratta di Barbara De Santi ed Ernesto Russo, tra cui non sono mancati gli scontri in studio.

CHIUSA LA FREQUENTAZIONE – Nello studio del noto dating-show di Maria De Filippi, Barbara ha dovuto fare i conti con i forti sentimenti che prova per Ernesto. La Dama, infatti, non ha potuto nascondere il fastidio verso le diverse frequentazioni che il Cavaliere ha con alcune delle donne presenti nel parterre. Recentemente, infatti, l’uomo ha deciso di uscire con Jasminca, ammettendo di essersi trovato bene con lei.

Nonostante quindi il forte interesse nei confronti di Russo, la De Santi ha deciso di mettere un punto alla loro frequentazione. A portarla a tale decisione sono stati proprio i suoi sentimenti per Ernesto e il suo desiderio di volere un rapporto esclusivo con lui. Ovviamente questa decisione ha fatto scoppiare il caos in studio, dove alcune Dame e Gianni Sperti si sono schierati dalla parte della donna.

Gemma Galgani e Aurora Tropea hanno preso le difese di Barbara, accusando il Cavaliere di avere intenzione di impegnarsi seriamente con qualcuno. L’opinionista, inoltre, ha fatto notare come Ernesto non abbia fatto nulla per fermare la Dama nel prendere questa decisione.

Jasminca, invece, ha difeso il Cavaliere, cosa che non ha fatto altro che far infuriare ancor di più la De Santi. Anche Tina Cipollari ha preso le parti di Russo, attaccando Barbara perché tra quest’ultima ed Ernesto non c’è ancora alcuna relazione, quindi lui è libero di poter frequentare e conoscere altre donne. È quindi definitivamente finita tra i due volti del Trono Over? Non resta altro che attendere le nuove puntate di Uomini e Donne.