Uomini e Donne, Teresa Cilia scopre la nuova fiamma dell’ex Salvatore Di Carlo: la sua reazione

Nella giornata di ieri a tornare nel mirino del gossip è stato Salvatore Di Carlo, ex volto di Uomini e Donne. Come reso noto da Deianira Marzano, l’ex corteggiatore è stato avvistando in compagnia della sua presunta nuova fiamma. Lo scoop è giunto anche a Teresa Cilia, ex moglie di Salvatore e anche lei ex protagonista di UeD. Tramite le sue IG Stories, la donna ha voluto dire la sua.

LA REAZIONE DI TERESA – Dopo l’annuncio ufficiale della separazione della nota e amata coppia di Uomini e Donne, Salvatore è stato spesso avvistato in compagnia di altre donne. Flirt, quelli in cui Di Carlo si è trovato ad essere protagonista, che non sono mai stati né smentiti né confermati dai diretti interessati. L’ultima segnalazione risale a ieri, pubblicata dalla Marzano.

Attraverso le sue storie di Instagram, l’esperta di gossip ha reso noto uno scatto che ritrae l’ex volto di UeD in compagnia di una donna mora. Stando ad altri rumors, però, l’uomo sarebbe stato avvistato insieme ad una bionda.

Una volta resa nota quest’ultima segnalazione, in molti hanno voluto sapere cosa ne pensasse Teresa. Attraverso il suo profilo Instagram, la Cilia ha quindi deciso di esporsi e di dire cosa pensa del nuovo presunto flirt dell’ex marito:

“Il tuo buongiorno si vede dal mattino! Devo dire che mi state mandando tantissimi messaggi. Già sapete a che cosa mi riferisco. Ovviamente preferisco non rispondere. Posso solo dire che ognuno della sua vita è libero di fare ciò che vuole. L’importante è avere sempre la coscienza pulita. Nel senso che poi bisogna andare a letto sereni nella vita. Io fortunatamente dormo serena, mangio serena e mi sveglio anche serena…perché fino a quando una persona non fa del male può stare tranquilla”.

Sempre nella giornata di ieri anche l’ex tronista è finita nel mirino della cronaca rosa. Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono Teresa in compagnia di un uomo. Anche la donna, quindi, avrebbe voltato pagina.