Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso più uniti che mai: “Sta arrivando…”

Teresa Langella e Andrea Dal Corso continuano la loro storia d’amore iniziata all’interno degli studi di Uomini e Donne. Tra i due non è sempre stato rose e fiori, anzi, Dal Corso inizialmente aveva deciso di non presentarsi alla scelta poiché insicuro su questo rapporto. Dopo tante peripezie, alla fine i due hanno coronato il sogno e sono usciti insieme dal programma.

TERESA LONTANA DA ANDREA – I due, quasi subito, sono andati a convivere a Milano dove hanno iniziato la loro vita insieme. Tuttavia, Teresa a causa di impegni lavorativi radiofonici, si è dovuta trasferire a Roma, lontana dal suo Andrea.

Questa lontananza, però, non ha fermato il loro amore, anzi, i due appaiono sui social più uniti che mai, nonostante la distanza fisica. Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno sfidato i chilometri ma si concedono lunghi weekend insieme e qualche momento in più durante la settimana.

NEWS IN ARRIVO – A quanto pare, Andrea Dal Corso presto annuncerà delle novità, non sappiamo se in ambito lavorativo. “Sono con te, sarò sempre con te! Meriti ogni cosa bella” scrive nel frattempo Teresa Langella al suo amato fidanzato.

Riferito alla news di Andrea, la ragazza ha commentato: “Meriti tutto quello che sta arrivando! In bocca al lupo, Amore mio!”. Non ci sono assolutamente dubbi, Teresa e Andrea sono più innamorati che mai, nonostante i fan credevano non sarebbero durati così a lungo. Il percorso a Uomini e Donne è stato duro ma i due credono sia stato giusto così perché grazie ad esso hanno conosciuto molti lati del loro carattere.