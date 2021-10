Uomini e Donne, Teresa Langella e le molestie del medico, Andrea Dal Corso: ”Hai dignità”

Teresa Langella, che ha partecipato come tronista a Uomini e Donne, ha raccontato ai suoi fan di aver trovato il coraggio di denunciare delle molestie ricevute in passato dopo la paura delle conseguenze di episodi così gravi.

Andrea Dal Corso, fidanzato ormai da anni con Teresa Langella, sui social ha deciso di intervenire nella vicenda, facendo sentire tutta la sua vicinanza a quella che è la sua compagna attuale.

Il ragazzo si è infatti congratulato con lei per non aver fatto lo scoop, ma per aver fatto una confessione intima e pubblica: “Sei la più coraggiosa perchè non hai avuto timore di uscire allo scoperto, e sei la più dignitosa perchè hai preferito farlo sui social invece di vendere lo scoop in tv”.

TERESA LANGELLA RINGRAZIA PER IL SUPPORTO RICEVUTO – Teresa Langella, dopo aver denunciato le molestie ricevute, ha voluto ringraziare le tantissime persone che in qualsiasi modo hanno cercato di starle vicino mostrandole affetto e comprensione. La giovane ha infatti dichiarato: “L’affetto che sto ricevendo mi conferma ancora una volta che sono circondata dal bene piú immenso e questa é una grande fortuna. Grazie, dal cuore”.

IL RACCONTO DI TERESA LANGELLA – Teresa Langella ha raccontato di aver subito delle molestie da parte di un medico chirurgo, che ha approfittato della situazione e della sua posizione da medico. Non pensando però al male che stesse facendo, soprattutto quello psicologico. Teresa, ha deciso di raccontare quello che molti hanno paura di dire proprio per l’ansia di rivivere certi momenti.